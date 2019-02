Inter Mailand setzt überraschend Kapitän Icardi ab

Der italienische Traditionsclub Inter Mailand hat überraschend seinen Kapitän Mauro Icardi abgesetzt.

Einen Tag vor dem ersten Zwischenrunden-Duell in der Europa League bei Rapid Wien am Donnerstag (18.55 Uhr) weigerte sich der 25 Jahre alte Argentinier, mit seinem Team in die österreichische Hauptstadt zu reisen. „Es war seine Entscheidung, nicht mitzureisen“, sagte Inter-Coach Luciano Spalletti am Abend auf einer Pressekonferenz im Allianz Stadion.

Die Gründe für die Absetzung des Stürmers sind unklar. „Es sind Sachen vorgefallen, die nicht ausgesprochen, begradigt, geklärt worden sind, was schlecht für die Atmosphäre war“, erklärte Spalletti immerhin. „Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und eine Entscheidung für das Wohl von Inter Mailand getroffen.“

Der 18-malige italienische Meister hatte mittags via Twitter bekanntgegeben, dass der slowenische Torhüter Samir Handanovic der neue Kapitän ist. „Es war eine schwere und sehr schmerzhafte Entscheidung, denn jeder kennt die Qualität von Icardi“, meinte Spalletti. Inter ist in der Serie A hinter Titelverteidiger Juventus Turin und SSC Neapel derzeit Tabellen-Dritter.

Inter Mailand Aufstellung

Inter Mailand auf Twitter