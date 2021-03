Inter Mailand baut Vorsprung aus: Doppelpack von Sanchez

Von Schwäbische Zeitung

Das Autohaus Nothhelfer in Tuttlingen hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht Rottweil hat am Dienstag einen Rechtsanwalt aus Überlingen zum Insolvenzverwalter bestellt.

Betroffen ist nur der Unternehmenssitz in Tuttlingen – nicht jedoch in Rottweil, wo Nothhelfer eine von Tuttlingen unabhängige Niederlassung betreibt. Betroffen sind insgesmat 20 Mitarbeiter. Das Autohaus Nothhelfer wurde 1934 gegründet und wird derzeit in dritter Generation von Corina Nothhelfer und Peter Fischer-Nothhelfer mit ...