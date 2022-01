Inter besiegt kurz vor Schluss FC Venedig - Dzeko trifft

Wie schon beim sechsten Gewinn des Supercups hat Inter Mailand auch in der Serie A einen Last-Minute-Sieg gefeiert und drei wichtige Punkte im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft geholt.

Dank des Treffers von Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko in der 90. Minute besiegte Inter den coronageplagten FC Venedig mit 2:1 (1:1) und sicherte sich den 16. Saisonerfolg. Inter ist seit dem 16. Oktober 2021 in der Serie A unbesiegt. In der Tabelle führt Inter Mailand (53 Zähler) mit fünf Punkten vor dem Stadtrivalen AC Mailand. Der Dritte SSC Neapel hat 46 Punkte auf dem Konto.

Thomas Henry brachte die Gäste, bei denen der frühere Münchner Michael Cuisance in der Startelf stand, in der 19. Minute in Führung. Die glich Nicolo Barella (40.) vor der Pause aus. Danach tat sich der Favorit schwer und fand gegen die stabile Abwehr der aufopferungsvoll kämpfenden Gäste keine Mittel. Doch Dzeko erlöste mit seinem Kopfballtor kurz vor Schluss die schwachen Hausherren.

Inter hatte vor zehn Tagen dank des späten Treffers von Alexis Sanchez in der Verlängerung (120.+1) im Supercup Pokalsieger Juventus Turin mit 2:1 besiegt.

