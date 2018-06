Immer dichtere Spielpläne: Klopp fordert ein Umdenken

Jürgen Klopp fordert angesichts von immer dichteren Spielplänen im Fußball ein Umdenken.

Bei der EM in Frankreich sei deutlich geworden, dass „vielen Spitzenspielern absolut die Frische gefehlt“ habe, sagte der Trainer des FC Liverpool in einem Interview der Tageszeitung „Die Welt“. „Die einzige Möglichkeit, diese fantastische Sportart zumindest in Gefahr zu bringen, sind Funktionäre, die das Spiel nicht gespielt haben. Das ist echt gefährlich“, kommentierte Klopp mit Blick auf immer mehr Begegnungen, die die Spitzenvereine pro Saison absolvieren müssen. Die besten Profis der Welt sind angesichts von Liga-, Pokal-, Europacup- und Länderspielen in der Regel zweimal pro Woche gefordert.

Klopp-Interview