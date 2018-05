Immer dem rasselnden Ball nach

In Wangen im Allgäu finden am kommenden Samstag ganz besondere Fußballspiele statt: Denn dann wird der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga-Saison auf der Leistungsschau „Wangener Welten“ ausgetragen. Fußballer, die auf Zuruf und mittels ihrer besonderen Orientierungsfähigkeit spielen, kämpfen den ganzen Samstag, 5. Mai, auf einem Kunstrasenspielfeld hinter der Argensporthalle um Tore und Punkte. „Ich bin sehr gespannt. Das hatten wir in Wangen noch nie“, sagt Holger Sonntag, der städtische Wirtschaftsförderer.

Mit dabei sind auch Teams deutscher Bundesliga-Spitzenvereine. So treten Borussia Dortmund und der Chemnitzer FC gegeneinander an, der FC Schalke 04 spielt gegen den FC St. Pauli und der MTV Stuttgart trifft auf die SF BG Blista Marburg. Zwischen den Liga-Spielen gibt es ein Einlagenspiel von Amputierten-Fußballern und ein Promi-Spiel. Die Fußballfans dürfen sich unter anderem auf die Ex-Profis Timo Hildebrand, Benjamin Lauth und André Trulsen freuen.

„Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft“ – unter diesem Motto geht die Blindenfußball-Bundesliga seit dem Jahr 2011 neue, für den Behindertensport beispielhafte Wege. Ein Teil der Spieltage der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen, die seit 2008 durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger, den Deutschen Behindertensportverband sowie den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband initiiert wird, wird mitten in der Stadt durchgeführt. So auch in Wangen, wo der Spieltag in eine beliebte Leistungsschau eingebettet wird.

Blindenfußball ist eine in Deutschland noch junge Disziplin. Gespielt wird sie von Menschen, die ganz erblindet sind oder von solchen, die nur noch sehr wenig Sehkraft besitzen. Um sicher zu gehen, dass alle mit gleichen Voraussetzungen spielen, tragen sie Augenmasken. Es gibt auf den Rängen keine Schlachtenbummler mit Tröten, Hupen oder anderen Instrumenten. Denn die blinden Fußballer müssen den Ball hören und auf Kommandos von außen reagieren können. Der Ball ist schwerer als ein normaler Fußball und etwas kleiner. Gefüllt ist er mit Metallblättchen, die beim Spielen rasseln und es so den Spielern ermöglichen, ihn zu lokalisieren.

Der einzige Spieler, der etwas sieht, ist der Torhüter. Er muss sein Team auf dem Feld mit Worten dirigieren. Der Trainer an der Längsseite des Feldes gibt Kommandos für die Spieler im Mittelfeld und hinter dem Tor des Gegners steht ein so genannter „Guide“, der die Stürmer mit Worten unterstützt.

Das Spielfeld in der Blindenfußball-Bundesliga ist mit 20 mal 40 Meter kleiner als das der sehenden Spieler. Entlang der Längsseiten stehen Banden, die auch ins Spiel einbezogen werden. Die Spieldauer beträgt rund eine Stunde. Bei Unterbrechungen wird die Uhr angehalten. Das Tor entspricht einem Hockey-Tor mit 3,66 mal 2,14 Meter.