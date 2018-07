IHF legt Anwurfzeiten für WM-Halbfinals fest

Jönköping (dpa) - Nach Irritationen wegen der Fernsehübertragung hat der Handball-Weltverband IHF die Anwurfzeiten für die Halbfinals bei der WM in Schweden festgelegt. Der Gastgeber spielt am Freitag bereits um 18.00 Uhr in Malmö um den Einzug ins Endspiel.

Darauf einigte sich der Verband mit dem übertragenden schwedischen Sender TV4, der während des zweiten Halbfinals wie an jedem Freitag die Sendung „Let's dance“ zeigen will. Das Semifinale mit dem ehemaligen Europameister Dänemark findet um 20.30 Uhr in Kristianstad statt.