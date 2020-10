Iga Swiatek gewinnt French Open - Finalsieg gegen Kenin

Die Symptome einer Grippe-Infektion sind den Symptomen einer Corona-Infektion ähnlich. Damit Diagnose und Behandlung von Anfang an in die richtige Richtung gehen, müssen die Unterschiede beachtet werden.

Warum ist die Grippe-Saison in der kalten Jahreszeit? Influenzaviren sind bei niedrigen Temperaturen und in trockener Luft stabiler, so erklärt es das Robert-Koch-Institut auf der eigenen Internetseite.

Außerdem geht die Medizin davon aus, dass die Schleimhaut der oberen Atemwege bei trockener Luft anfälliger für eine ...