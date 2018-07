Ibrahimovic-Wette mit Beckham: Ikea oder Fish and Chips

Für die einstigen Superstars Zlatan Ibrahimovic und David Beckham geht es im WM-Viertelfinale zwischen Schweden und England am Samstag (16.00 Uhr) nicht nur um das Weiterkommen ihrer Teams. Für beide steht mehr auf dem Spiel.

Denn Schwedens Ibrahimovic forderte Englands Beckham vor der Partie in Samara in einer Wette heraus. „Wenn England gewinnt, lade ich dich wo immer du willst auf der Welt zum Essen sein. Aber wenn Schweden gewinnt, kaufst du mir was immer ich möchte bei Ikea“, schrieb Ibrahimovic bei Instagram.

Beckhams Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Wenn Schweden gewinnt, bringe ich dich persönlich zu Ikea und kaufe dir, was immer du willst für deine neue Villa in Los Angeles“, sagte Beckham. „Aber wenn England gewinnt, dann möchte ich, dass du mit mir ein England-Spiel in Wembley anschaust, ein England-Trikot trägst und Fish and Chips in der Halbzeit isst.“

