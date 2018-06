Ibrahimovic enthüllt Wachs-Double in Paris

Von Schwäbische Zeitung

Mit einem groß angelegten Investitionsprogramm hat die Stadt Ehingen in den vergangenen Jahren bereits Millionenbeträge in die Sanierung der kommunalen Kindergärten und Schulen investiert. Durch eine Vielzahl an Maßnahmen konnte der Schulstandort Ehingen nachhaltig gestärkt und ausgebaut werden.

Das Land hat nun erstmals einen kommunalen Sanierungsfonds für Schulgebäude aufgelegt. Die Stadt Ehingen hat sich mit zwei großen Sanierungspaketen für das Johann-Vanotti-Gymnasium und die Realschule bei dieser landesweiten Ausschreibung ...