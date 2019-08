Ibisevic schwärmt: Bundesliga „toll und interessant“

Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic hält die Fußball-Bundesliga für deutlich stärker als bei seinem Debüt im Jahr 2006.

„Die Bundesliga war damals interessant, aber jetzt ist sie das noch viel mehr. Der Reiz, hier zu spielen, ist noch viel größer“, sagte der 35 Jahre alte Torjäger der Zeitung „Die Welt“. Die Bundesliga sei „toll und interessant“, versicherte der Berliner Stürmer und meinte: „Darauf kann der deutsche Fußball stolz sein.“ Ibisevic spielt seit 13 Jahren im Fußball-Oberhaus und stand in dieser Zeit auch bei Alemannia Aachen, 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart unter Vertrag.

Das öffentliche Interesse an der Liga habe sich auch durch die Digitalisierung und die sozialen Netzwerke verändert, sagte Ibisevic. Dies müsse den Bundesliga-Fußballern klar sein. „Wir müssen es auch zu schätzen wissen, wenn Spiele von uns am Wochenende in den USA oder Asien laufen. Das ist auch eine Anerkennung für das, was wir leisten“, sagte der Bosnier.

