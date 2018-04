IAAF führt Testosteron-Limit für Frauen ein

Zwischen Donaurieden und Oberdischingen hat sich gegen 12.30 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet.

Der 61-jährige Fahrer eines Opels war auf der Bundesstraße 311 in Richtung Ulm unterwegs. Kurz vor Donaurieden kam er laut Polizei aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Fahrer des Opels wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.