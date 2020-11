Hygieneregeln „fast schon in der DNA des Langläufers“

Für die deutschen Langläufer sind einige der aktuellen Verhaltensregeln in der Corona-Krise nach Aussage von Teamchef Peter Schlickenrieder schon länger gelebte Praxis.

„Für einen Ausdauerathleten wie einen Langläufer ist es auch eine Katastrophe, wenn ihn eine Grippe oder eine Erkältung zum falschen Zeitpunkt erwischt“, sagte der 50-Jährige. „Das Thema Hygiene und Desinfektion haben wir eigentlich immer schon sehr hoch gehängt.“

Schlickenrieder erklärte, man habe auch schon in Jahren vor der Pandemie die Devise ausgegeben, Menschenansammlungen ab September zu meiden, „wenn die Trainingsumfänge höher werden und das Immunsystem anfälliger wird. Daher ist das jetzt nicht die große Neuerung, sein Desinfektionsfläschchen dabei zu haben, Abstand zu halten und keine großen Menschenansammlungen aufzusuchen. Das ist fast schon in der DNA des Langläufers und der Langläuferin.“ Neu seien aber natürlich die Corona-Tests und der organisatorische Aufwand in der Krise. Die Langläufer starten am Freitag im finnischen Ruka mit einem Sprint-Wettkampf in ihren Weltcup-Winter.

© dpa-infocom, dpa:201123-99-438913/3

