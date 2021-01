Hwang bleibt in Leipzig - RB stellt Stürmer-Suche ein

Nun steht es fest: Die Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg bleiben geschlossen. Sie werden nicht wie angedacht am kommenden Montag öffnen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Video am Donnerstagabend verkündet.

„Da ab 15.2. an den meisten Schulen bewegliche Ferientage eingesetzt werden, gilt die Beschränkung, wie wir sie jetzt haben, bis zum 21. Februar“, sagte Kretschmann und betonte: „Kitas und Schulen bleiben bis zum 21.