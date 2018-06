Huntelaar kann Vereinsrekord einstellen

Gelsenkirchen (dpa) - Klaas-Jan Huntelaar kann im letzten Bundesliga-Saisonspiel des FC Schalke 04 einen Vereinsrekord einstellen oder sogar überbieten.

Erzielt der Fußballprofi aus den Niederlanden bei Werder Bremen zwei Treffer, zöge er mit Klaus Fischer gleich, der in der Saison 1975/1976 29 Mal für die „Königsblauen“ traf.

Huntelaar führt die Torjägerliste mit 27 Toren an und hat einen Treffer mehr als Mario Gomez von Bayern München. „Es wäre super für ihn, wenn er in Bremen noch einmal treffen und die Torjägerkanone holen würde“, sagte Schalke-Trainer Huub Stevens am Freitag über den „Hunter“. Gomez spielt mit dem FC Bayern in Köln.

Obwohl die Schalker die direkte Champions-League-Qualifikation bereits sichergestellt haben, will Stevens die Partie bei Werder nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir fahren nicht nach Bremen, um uns dort eine Packung abzuholen“, sagte Stevens vor der letzten Pflichtspielpartie von Weltstar Raúl für die Gelsenkirchener. Der Spanier erzielte beim 5:0 im Hinspiel drei Treffer.

Die Anfangsformation ließ Stevens noch offen. Verzichten muss er höchstwahrscheinlich auf Benedikt Höwedes, der an einer Muskelverletzung laboriert. „Es kann sein, dass der eine oder andere nicht spielen wird. Das hängt aber alles davon ab, welche Spieler fit sind. Wir werden in Bremen aber auf jeden Fall mit der bestmöglichen Elf spielen“, kündigte er an.

Vereinsmitteilung