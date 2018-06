Hummels' Wechsel: Ein großer Verlust

Mats Hummels’ bevorstehender Wechsel zum FC Bayern ist mehr als nur ein Verlust für Borussia Dortmund. Der Weltmeister ist der Kapitän und Sprachrohr des BVB, die größte Identifikationsfigur auf dem Platz, dass er zum größten Rivalen wechselt, ist für viele BVB-Fans, die hofften, in der Nach-Guardiola-Ära den Rekordmeister mal wieder überholen zu können, ein Affront.

Sportlich ist der 27-Jährige kaum zu ersetzen, nicht nur wegen seiner Zweikampfstärke, seinem Stellungsspiel und seiner Antizipation, vor allem aufgrund seiner Stärke im Spielaufbau. Hummels war an guten Tagen Abwehrchef und Spielmacher in einem. Dass der BVB in Ilkay Gündogan auch den zweiten Defensiv-Regisseur verlieren wird, macht die Dinge nicht einfacher für Trainer Thomas Tuchel. Der allerdings ist das beste Beispiel, dass das Leben weitergeht. Der neue Coach, Nachfolger der Legende Jürgen Klopp, hat sein Team bis dato zur besten Punktausbeute der Ligageschichte geführt – auf seine Art.

Trösten darf sich der BVB mit drei Dingen: Er hat sich offenbar die Dienste des Wunderkinds Ousmane Dembéle (18) gesichert. Er bekommt mutmaßlich Mario Götze von den Bayern zurück. Und er kann darauf vertrauen, dass die Münchner nie mehr so viel Punkte holen wie in diesem Jahr unter Pep Guardiola. Selbst mit Mats Hummels nicht.

Reaktionen: Mats Hummels möchte Dortmund verlassen