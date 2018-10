Hummels pausiert beim FC Bayern mit Training

Mats Hummels vom FC Bayern hat nach seiner Kopfverletzung im Champions-League-Duell gegen Ajax Amsterdam eine Trainingspause eingelegt. Dies teilten die Münchner mit. Linksverteidiger David Alaba arbeitete individuell im Leistungszentrum.

Hummels hatte beim 1:1 gegen die Niederländer eine Kopfverletzung erlitten und war in der Nachspielzeit gegen Niklas Süle ausgewechselt worden. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt der seit drei Pflichtspielen sieglose deutsche Fußball-Rekordmeister in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach.