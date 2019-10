Hummels-Comeback weiter keine Option für Löw

Trotz des aktuellen Personalnotstandes ist für Bundestrainer Joachim Löw ein Comeback von Mats Hummels in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aktuell keine Option.

„An ihn habe ich nicht gedacht“, sagte Löw bei der Ankunft in Dortmund hinsichtlich einer Nachnominierung nach dem Ausfall des an der Schulter verletzten Gladbachers Matthias Ginter.

„Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass wir erstmal unseren Weg mit den jungen Spielern gehen. Es gibt jetzt keine Veranlassung, den Mats zu nominieren“, sagte Löw beim Treffpunkt der DFB-Auswahl vor dem Länderspiel gegen Argentinien und dem anschließenden Spiel in der EM-Qualifikation am Sonntag in Tallinn gegen Estland.

Das BVB-Duo Marco Reus und Julian Brandt warb erwartungsgemäß bei der Ankunft für den Dortmunder Vereinskollegen. „Natürlich ist Mats aufgrund seiner Leistung immer herzlich willkommen und würde jede Mannschaft stärker machen. Aber ich bin leider nicht in der Position, das zu entscheiden“, sagte Borussen-Kapitän Reus.

Brandt bezog ebenfalls klar Position: „Ich finde, er spielt gut, er spielt sehr gut. Ich glaube schon, dass er grundsätzlich ein Spieler ist, der sicherlich noch das Niveau hat, in der Nationalmannschaft eine Führungsperson zu sein und der Nationalmannschaft zu helfen.“

Auf Hummels' Position in der Innenverteidigung fallen in Ginter und dem ebenfalls verletzten Antonio Rüdiger vom FC Chelsea gleich zwei Akteure aus. Löw hatte den 30-jährigen Hummels in diesem Frühjahr ebenso wie seine 2014-Weltmeister-Kollegen Jérôme Boateng (31) und Thomas Müller (30) im Zuge des Umbruchs und der Verjüngung der DFB-Auswahl aussortiert. Hummels spielte 70 Mal für Deutschland, letztmals kam er im November 2018 beim 2:2 gegen die Niederlande in der Nations League unter Löw zum Einsatz.

Terminplan Nationalmannschaft

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

DFB-Spielbilanz gegen 91 Gegner

Deutsche Nationalspieler von A bis Z

Deutsche Rekordspieler

Rekordtorschützen

Team hinter dem Team

Historie der Nationalmannschaft

Infos zur EM 2020

Infos zur EM-Qualifikation und Gruppen

Austragungsorte der EM 2020

Spielplan EM-Quali 2020

Spielplan Nationalmannschaft

DFB-Teamkader