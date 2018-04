Hummels über Leistungsdruck: „Vielen Spielern geht es so“

Weltmeister Mats Hummels hat den Aussagen seines einstigen Nationalmannschaftskollegen Per Mertesacker über den Leistungsdruck im Profi-Fußball zugestimmt.

„Vielen Spielern geht es so, nicht allen. Es gibt verschiedene Charaktere in der Mannschaft. Es gibt Spieler, die das mehr empfinden. Per ist bei Weitem nicht allein in dieser Hinsicht. Das ist beileibe kein Einzelphänomen“, sagte der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters Bayern München dem Nachrichtenmagazin „Focus“ (Samstag).

„Über Empfindungen kann man nicht diskutieren. Wenn einer Druck empfindet, dann ist das eben so. Das gilt es dann auch zu respektieren. Punkt“, erklärte Hummels weiter. Der 63-fache Nationalspieler selber habe mit solchen Problemen nicht zu kämpfen, dafür aber Verständnis. „Es ist vielleicht auch ein bisschen Glück, dass es bei mir so ist. Ich habe das Gefühl, ich kann immer die Ruhe bewahren, auch wenn es hektisch wird und andere ihre Nerven verlieren“, erklärte Hummels.

Anfang März hatte Weltmeister Mertesacker vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal in einem „Spiegel“-Interview über den enormen Druck der Fußball-Profis berichtet und seine eigenen Probleme bis zum Brechreiz beschrieben. Der 33-Jährige beendet nach dieser Saison seine aktive Laufbahn und wird danach Leiter der Arsenal-Akademie. Mertesacker bestritt 104 Länderspiele für den DFB. Sein Abschiedsspiel findet am 13. Oktober im Stadion seines einstigen Clubs Hannover 96 statt.

Hummels im Profil bei dfb.de