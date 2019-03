Huddersfield Town nach 0:2 bei Crystal Palace abgestiegen

Huddersfield Town steht als erster Absteiger der englischen Premier League fest.

Der Club des deutschen Trainers Jan Siewert unterlag mit 0:2 (0:0) bei Crystal Palace durch Tore von Luka Milivojevic (76./Foulelfmeter) und Patrick van Aanholt (88.). Weil gleichzeitig die abstiegsbedrohten Konkurrenten FC Southampton (1:0 in Brighton) und FC Burnley (2:0 gegen Wolverhampton) ihre Spiele gewannen, beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz für Huddersfield nun 19 Punkte. Da in sechs ausstehenden Saisonspielen maximal 18 Punkte zu holen sind, sind die Terriers abgestiegen.

Huddersfield war am Ende der Saison 2016/17 unter dem damaligen Trainer David Wagner überraschend der Aufstieg gelungen. Als Tabellenfünfter der zweitklassigen Championship hatte sich der Außenseiter in den Aufstiegs-Play-offs durchgesetzt und war nach 45 Jahren in die erste Liga zurückgekehrt. In der vergangenen Saison hatte der Verein mit Wagner als Coach den Klassenerhalt geschafft. Im Januar trat er im Einvernehmen mit der Clubführung beim Tabellenletzten zurück.

