HSV verliert Punkte: Remis bei Wehen Wiesbaden

Kühe marschieren im Gleichschritt. In einer Fabrik, die die Form einer Tafel Schokolade hat, stehen die Tiere in Reih und Glied. An ihren Eutern hängen metallene Melkbecher. „Jedes Leben ist wertvoll, und Kühe sind keine Melkmaschinen – auch nicht für Schokolade“, erläutert eine Sprecherin mit belegter Stimme den Trickfilm. Der Spot macht Reklame für eine vegane Schokolade – und hat viele Milchbauern erschüttert und wütend gemacht. Es ist dieselbe Erschütterung, die die Firma Katjes bei ihren Kunden auslösen will, um den Absatz von Naschwerk ...