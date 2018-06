HSV verdient in Brasilien Geld: Test gegen Porto Alegre

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV unterbricht die Bundesliga-Saison für einen lukrativen Trip nach Brasilien. Der Fußball-Bundesligist bestreitet am 8. Dezember ein Testspiel gegen Grêmio Porto Alegre.

Der zweimalige brasilianische Meister hat die Hamburger zur Eröffnung seines neuen Stadions Grêmio Arena eingeladen. Das Gastspiel bringt dem HSV eine Prämie von rund 800 000 Euro ein. Im Team von Porto Alegre steht der früher HSV-Profi Zé Roberto.

Das Programm für die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink ist anspruchsvoll. Die Hamburger bestreiten am 7. Dezember um 20.30 Uhr ihr Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim. Schon um 23.00 Uhr hebt die Chartermaschine nach Brasilien ab. Um 12.00 Uhr am nächsten Tag landet das Team und bestreitet wenige Stunden später die Partie gegen Porto Alegre. Der Rückflug erfolgt in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember.

Am 15. Dezember muss der HSV im nächsten Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen antreten. „Trotz des straffen Terminplans freuen wir uns sehr, diese besondere Einladung anzunehmen und uns im Land der nächsten Fußball-WM zu präsentieren“, sagte Sportchef Frank Arnesen.

Mitteilung