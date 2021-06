HSV trennt sich nach acht Monaten von Torwart Ulreich

Von Schwäbische Zeitung

Bereits an Fronleichnam ist erstmals die Virusvariante Delta, B1.617, bisher auch indische Variante genannt, im Landkreis Sigmaringen nachgewiesen worden. Das teilt das Landratsamt Sigmaringen am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

„Die erkrankte Person infizierte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer Inlandsreise und begab sich nach Erkrankung sofort in Isolation“, schreibt der stellvertretende Pressesprecher des Landratsamtes Fabian Oswald.