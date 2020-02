HSV-Spieler Fein zieht sich Jochbeinbruch zu

Die ersten Auswirkungen des Sturmtiefs „Sabine“ sind bereits am Sonntag in Baden-Württemberg zu spüren gewesen. Am Flughafen in Stuttgart wurden einige Flüge gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich vor allem um Maschinen, die aus dem Norden und Nordwesten Deutschlands und Europas kommen oder dorthin fliegen sollten. Dort war der Sturm am Sonntag kräftig zu spüren. Die ersten Ausläufer erreichten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagnachmittag auch das nördliche Baden-Württemberg.