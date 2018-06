HSV-Handballer schlagen Füchse - Kiel auf Platz zwei

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben erneut ein sportliches Lebenszeichnen gesendet. Gegen die Füchse Berlin setzten sich die Hanseaten vor 6013 Zuschauern mit 36:29 (19:12) durch.

Durch den vierten Sieg in Serie festigte der finanziell angeschlagene Club mit 23:11 Punkten den fünften Tabellenplatz. Beste Werfer des Spiels waren der Hamburger Adrian Pfahl (9) sowie Petar Nenadic (9/2) für Berlin.

Vor der Partie hatte sich HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek an das Publikum gewandt und um weitere Unterstützung für die Mannschaft geworben. Hauptgeldgeber Andreas Rudolph will sich nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks am Donnerstag zu einem weiteren Engagement äußern.

Der THW Kiel verbesserte sich auf den zweiten Tabellenplatz. Gegen den HBW Balingen-Weilstetten gab es für den Titelverteidiger in der mit 10 285 Zuschauern ausverkauften Sparkassen-Arena einen ungefährdeten 38:28(17:11)-Heimsieg. Niclas Ekberg steuerte als bester Werfer elf Treffer für den THW bei. Für die Gäste erzielte Olivier Nyokas sieben Tore. In der Tabelle beträgt der Rückstand der Kieler (26:6 Punkte) auf Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen (30:2) vier Zähler.

