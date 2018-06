HSV-Duo Lasogga und Adler vor Rückkehr gegen Wolfsburg

Wenn Hilde Lang ihren Blumenladen an der Krauchenwieser Hauptstraße Ende Juni für immer schließt, dann geht eine Ära zu Ende. Seit 58 Jahren steht die heute 82-Jährige in ihrem Laden, an jedem Tag, von Montag bis Samstag. An den Gedanken, dass damit nun Schluss sein soll, kann sie sich noch nicht so recht gewöhnen: „Es fühlt sich sehr seltsam an“, sagt sie. Doch letztlich haben sie ihr Sohn Helmut und ihre zwei Enkelkinder überzeugt.

Im Jahr 1960 zieht Hilde Lang von Hettingen nach Krauchenwies um, wo ihr Mann August lebt und im ...