HSV-Akteur Trochowski nach Fehler einsichtig

Hamburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Piotr Trochowski Hamburger SV zeigte sich nach seinem Aussetzer gegen Werder Bremen einsichtig. „Die Kritik kann ich nachvollziehen, sie ist berechtigt. Das war ein blöder Fehler“, gestand der 26-Jährige.

HSV-Coach Armin Veh hatte Trochowski nach der 2:3-Niederlage noch auf dem Platz zur Rede gestellt. „Dass wir den Ball vor dem dritten Gegentor verlieren, darf einfach nicht passieren“, zürnte Veh. „Damit schenken wir am Ende alles her.“ Trochowski hatte den Ball fünf Minuten nach seiner Einwechslung in der Vorwärtsbewegung an Werders Daniel Jensen verloren, Bremens Hugo Almeida traf umgehend zum 3:2 (85. Minute).

Der Kontrakt des 35-fachen Nationalspielers endet im Sommer 2011, eine Vertragsverlängerung scheint unwahrscheinlich. In den gut fünfeinhalb Jahren an der Elbe konnte sich Trochowski nie nachhaltig durchsetzen. Auch als Nachfolger des 2008 zu Real Madrid abgewanderten Rafael van der Vaart gelang ihm nicht der erhoffte Durchbruch. In Hamburg vermisste der gebürtige Pole zudem in der Vergangenheit mehrfach die Wertschätzung und ließ dies seinen Club öffentlich wissen. „Wenn es mal nicht so läuft, dann werde ich gerne kritisiert“, beschwerte sich Trochowski, der in bislang 164 Bundesligaspielen für die Hanseaten 18 Treffer erzielte.