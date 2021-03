Houston Texans holen Quarterback Tyrod Taylor

Die Houston Texans haben sich mit Quarterback Tyrod Taylor auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf anonyme Quellen.

Taylor spielte zuletzt für die Los Angeles Chargers, verlor seinen Startplatz dort aber früh an Justin Herbert. Der 31-Jährige hatte dabei auch Pech, weil er bei einer Behandlung von einem Arzt versehentlich an der Lunge verletzt wurde. Die Texans haben durch die Verpflichtung etwas weniger Druck im Umgang mit Deshaun Watson. Der Quarterback steht zwar noch unter Vertrag, ist aber unzufrieden und will das NFL-Team verlassen.

