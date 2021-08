Hoppe verlässt Schalke - Vierjahresvertrag bei RCD Mallorca

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat seinen Kader weiter verkleinert.

Der Amerikaner Matthew Hoppe wechselt zum spanischen Erstligisten RCD Mallorca und unterschrieb dort einen Vierjahresvertrag. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Das teilte Schalke am Dienstag mit.

„Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. „Matthew ist ein klasse Junge, hätte es in den kommenden Wochen allerdings schwer gehabt, als Startspieler auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich persönlich vorstellt. Wir wünschen ihm alles Gute für seine private und sportliche Zukunft.“

