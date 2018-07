Hopp wehrt sich erneut gegen Kritik

Frankfurt/Main (dpa) - Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp hat im Streit mit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nachgelegt.

„Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass manche Vereine glauben, über andere richten zu dürfen und in ihrem eigenen Verein nicht mal das Tagesgeschäft im Griff haben“, sagte Hopp im Interview mit „Sponsors“. Watzke hatte im Vorfeld des Gastspiels von Borussia Dortmund beim Liga-Konkurrenten Hoffenheim die Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga als ungerecht bezeichnet und Hopps Engagement bei 1899 Hoffenheim angeprangert.

„Es gibt Leute, die der Meinung sind, nur Traditionsvereine dürften Geld investieren. Das ist eine Denkweise, die überhaupt nicht in die heutige Zeit passt“, monierte der SAP-Gründer. „Wenn in der Wirtschaft so agiert würde, könnten wir auch gleich wieder in die Steinzeit zurückgehen“, sagte der 69-Jährige. „Der wirtschaftliche Erfolg hängt immer von den handelnden Personen ab, ob die Clubs nun Tradition haben oder nicht. Wenn Leute am Steuer sind, die nicht mit Geld umgehen können, geht es zwangsläufig schief.“