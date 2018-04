Holstein Kiel: Anfang-Wechsel nach Köln Spekulation

Die am Montag begonnene Verhandlung gegen einen der mutmaßlichen Täter des Anglersee-Mords von Erbach ist nach dem Verlesen der Anklageschrift unterbrochen worden. Sie wird am Montagnachmittag vor dem Landgericht in Ulm fortgesetzt. Die Verteidigung kündigte eine Stellungnahme ihres Mandanten an.

Es werde eine sogenannte Einlassung des Angeklagten geben, so die Verteidigung am Montagmorgen im Schwurgerichtssaal des Ulmer Landgerichts kurz nach der Verlesung der Anklage an.