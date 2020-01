Hollands Ex-Nationalspieler Rob Rensenbrink gestorben

Der frühere niederländische Fußball-Nationalspieler und zweimalige Vize-Weltmeister Rob Rensenbrink ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte sein früherer Mitspieler Jan Mulder im Namen der Familie Rensenbrinks mit.

Der Niederländische Fußball-Verband drückte bei Twitter seine Trauer um den einstigen Stürmer aus. Rensenbrink litt schon seit einigen Jahren an einer Muskelkrankheit und war den Angaben zufolge bereits am Freitag in seinem Wohnort Oostzaan bei Amsterdam gestorben.

Rensenbrink absolvierte für Oranje 49 Länderspiele und stand sowohl 1974 gegen Deutschland (1:2) und vier Jahre später gegen Argentinien (1:3 n.V.) im WM-Finale. Gegen Argentinien wäre ihm beim Stand von 1:1 fast der zweite Treffer für Holland gelungen, doch er traf den Pfosten. Zuvor hatte er im Turnierverlauf beim 2:3 gegen Schottland per Elfmeter das 1000. Tor der WM-Geschichte geschossen.

In seiner Vereinskarriere war der Linksaußen in den 1970er Jahren vor allem in Belgien bekannt geworden. Er spielte für Club Brugge und RSC Anderlecht. Jan Mulder hatte damals mit Rensenbrink in Anderlecht gespielt.