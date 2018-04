Holger Bachthaler wird neuer Trainer beim SSV Ulm 1846

Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 wechselt zur neuen Saison den Trainer. Der Vertrag mit Tobias Flitsch wird nicht verlängert, dafür kommt Holger Bachthaler zu den Spatzen. Das teilte der SSV Ulm am Mittwochabend mit. Im Moment ist der 43-jährige Bachthaler noch in der Nachwuchsakademie des österreichischen Meisters Red Bull Salzburg für die U18 und die Youth League zuständig.

Tobias Flitsch war bis September Co-Trainer von Stephan Baierl bei den Ulmern gewesen und hatte nach dessen Rücktritt den Posten als Chefcoach übernommen. Er führte die Spatzen zum Klassenerhalt und aktuell auf den siebten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Normalerweise trenne sich ein Verein in so einer Situation nicht von seinem Cheftrainer, betonte der Sportvorstand des SSV Ulm 1846 Fußball, Anton Gugelfuß, in einer Pressemitteilung: „Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung genommen, alle zusammen haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das Team hat die Spielweise unseres Trainerstabs unter der Leitung von Tobias Flitsch angenommen und zuletzt tolle Erfolge gefeiert.“ Dennoch trennten sich die Wege des Trainers und des Vereins im Sommer, der Vertrag von Tobias Flitsch ende wie vorgesehen zum 30. Juni.

„Wir wollen und müssen uns in etlichen Bereichen weiter professionalisieren, in der Geschäftsstelle genauso wie im Trainerstab, und gerade auch bei der Akkreditierung zum Nachwuchsleistungszentrum“, begründete Gugelfuß den Wechsel auf der Trainerposition. Daher habe der SSV für diesen Posten ein erweitertes Anforderungsprofil: Der neue Cheftrainer besetze eine Vollzeitstelle, das gehe quasi sieben Tage die Woche rund um die Uhr. Zudem solle er auch ein Fußballlehrer mit entsprechender DFB-Lizenz sein. Diese Anforderung erfüllt Bachthaler. Die entsprechende Ausbildung absolvierte er 2016.

Vorstellung beim Trainingsauftakt am 18. Juni geplant

„Wir konnten mit Holger Bachthaler einen neuen Cheftrainer für unsere Regionalliga-Mannschaft verpflichten, der alle Voraussetzungen erfüllt und viel Erfahrung und gute Kontakte mitbringt", wird Gugelfuß in der Pressemitteilung weiter zitiert. So könne der Verein jetzt, nachdem der Klassenerhalt gesichert ist, auch voll in die Kaderplanung einsteigen.

Bachthaler steht momentan noch in Salzburg unter Vertrag, den der 43-Jährige nach Angaben des SSV Ulm zum 15. Juni habe auflösen können. Vor seinem Engagement in Österreich trainierte Bachthaler den FV Illertissen. Seine offizielle Vorstellung in Ulm sei zum Trainingsauftakt am 18. Juni vorgesehen, am Tag danach reisten die Spatzen ins fünftägige Trainingslager nach Sulzberg im Oberallgäu.