Hoffenheims Fußballerinnen feiern weiteren Erfolg

Bei den Einfahrten in die Landesstraße zwischen Laichingen und Merklingen handelt es sich um Gefahrenstellen: Diese Meinung dürften viele Autofahrer haben, die regelmäßig zwischen Laichingen und Merklingen unterwegs sind. An einer dieser Stellen ist vor Kurzem ein 81 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen; er wollte von Machtolsheim links in die Landesstraße einbiegen. Das wäre nicht passiert, wenn sich dort ein Kreisverkehr befunden hätte, sagt Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann.