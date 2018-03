Hoffenheim reichen gegen Augsburg zwei Momente

FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim, Fuggerstädter mit Personalsorgen gegen verunsicherte Kraichgauer, Duell der Tabellennachbarn oder, wie es nach 90. Minuten in der WWk-Arena in Augsburg hieß: 0:2 (0:1). Fazit des Duells: Bei der TSG war der Wille vorhanden, jedoch scheint die Mannschaft um Kapitän Kevin Vogt derzeit höheren Ansprüchen nicht zu genügen, auch wenn es gegen den FC Augsburg reichte. FCA-Trainer Manuel Baum wird dagegen froh sein, schon so viele Punkte mit seinem Team gesammelt zu haben, sodass er dieses Spiel unter dem Aktenzeichen Lehrgeld ablegen kann.

Dabei hatten beide Teams nicht gerade furios begonnen. Über die ersten 20 Minuten hätte man getrost die Überschrift „Mittelfeldgeplänkel“ schreiben können. Von Ballstafetten war wenig zu sehen. Die Tabellennachbarn schienen sich vorsichtig abzutasten und gegenseitig vor allem darauf bedacht, kein Tor zu fangen. Danach wurde es dann etwas brenzliger. Die Hoffenheimer starteten den Reigen und auch Augsburg kam durch Jonathan Schmid (23.) zu einer ersten guten Möglichkeit. Aus gut zehn Metern Entfernung zimmerte der Rechtsaußen den Ball nur wenige Zentimeter am Tor von Oliver Baumann vorbei.

Dass den Hoffenheimer nicht viel, dem FC Augsburg aber noch weniger einfiel, machte in dieser Phase nichts. Vor allem dann nicht, wenn man einen Andrej Kramaric in den eigenen Reihen hat. Der stand in der 30. Minute auf Höhe des Elfmeterpunktes goldrichtig und durfte von dort aus zuschauen, wie sich sein Kopfball im hohen Bogen hinter Marwin Hitz ins FCA-Tor senkte.

„Wir gewinnen sowieso“ skandierten daraufhin die Fans der Fuggerstädter. Doch anstatt auf ihre Supporter zu hören, wuchsen die Probleme kontinuierlich. Erst musste Hitz lange behandelt werden, konnte aber weiter spielen, dann häuften sich die Chancen der TSG. Vor allem die Augsburger Hintermannschaft offenbarte ungewohnte Schwächen. Hatte Trainer Manuel Baum vor der Partie noch verkündet, genug Alternativen zu haben, zeigte sich doch, dass der umgestellten Defensive die Abstimmung fehlte. „Wir können auch mit einer Dreierkette auflaufen und bräuchten dann keinen klassischen Außenverteidiger“, hatte Baum Angesicht der Personalsorgen auf der Linksverteidigerposition verkündet. Doch zeigte sich gerade das nicht immer als Königsweg. Martin Hinteregger und Kevin Danso in der Innenverteidigung, immer unterstützt durch die beiden Offensivaußen Philipp Max und Schmid, sowie Allzweckwaffe Daniel Baier machten die Sache zwar ordentlich, jedoch längst nicht souverän dazu blieben die Offensivaktionen überschaubar, blieb der sonst starke Michael Gregoritsch vollkommen blass.

Der TSG sah man dagegen die Verunsicherung durch die vergangenen Wochen an. Der FCA schien sich vorgenommen zu habe, gerade dieser Selbstvertrauen der Truppe von Trainer Julian Nagelsmann zurückzugeben. Gerade einmal vier Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, Manuel Baum wollte gerade Stürmer Sergio Cordova bringen, da klingelte es bereits zum zweiten Mal im Kasten von Hitz. Bayern-Leihgabe Serge Gnabry war es, der mit einem feinen Doppelpass mit Kramaric die Augsburger Restabwehr durchlöcherte und locker zur 2:0-Führung einschob. In der Folge passierte nicht mehr viel. Augsburg versuchte, konnte aber anscheinend nicht, die TSG zeigte zumindest Ansätze und gute Kombinationen, ging mit ihren herausgespielten Möglichkeiten aber zu fahrlässig um. Dass den Augsburgern in der 70. Minute ein Tor von Shawan Parker berechtigterweise wegen Abseits anerkannt wurde passt dagegen ins Bild des gebrauchten Tages, in dem es weder in der Abwehr noch im Sturm passte.