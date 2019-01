Hoffenheim leiht Grifo an den SC Freiburg aus

Der italienische Fußball-Nationalspieler Vincenzo Grifo von der TSG 1899 Hoffenheim wird an den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg ausgeliehen. Dies teilten beide Clubs mit.

Der offensive Mittelfeldspieler war bei den Kraichgauern unter Trainer Julian Nagelsmann nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen und stand öfter nicht einmal im Kader. Der Leihvertrag gilt bis zum Saisonende.

Grifo hat bei den Hoffenheimern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. „Für mich geht es darum, auf dem Platz zu stehen und es war mein Wunsch, wieder nach Freiburg zu kommen“, sagte der Profi in einer Mitteilung des SC.

In dieser Erstliga-Saison spielte der gebürtige Pforzheimer nur dreimal von Beginn an, nachdem er im Sommer für eine Ablöse von etwa fünf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Hoffenheim gekommen war. Grifo stand bereits von 2015 bis 2017 in Freiburg unter Vertrag. Der 25-Jährige hatte im November überraschend sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft gegeben.

Grifo war auch bei Hannover 96 als Winter-Verstärkung im Gespräch. „Wir freuen uns, dass Vincenzo Grifo sich trotz zahlreicher Möglichkeiten klar für den Schritt zu uns entschieden hat“, sagte SC-Vorstand Jochen Saier. „Wir kennen seine Qualitäten, er kennt unser Umfeld - daher wird er keine lange Anlaufphase benötigen.“

