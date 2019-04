Hoeneß stärkt Kovac - Zweiter wäre „kein Desaster“

Von Lindauer Zeitung

Die Deutsche Bahn beginnt am Donnerstag, 11. April, mit den weiterführenden Baumaßnahmen auf der Strecke München – Lindau im Rahmen der Elektrifizierung der Württemberg-Allgäu-Bahn. In diesem Zusammenhang kommt es zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen mit Schienenersatzverkehr (SEV) in unterschiedlichen Streckenabschnitten, teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Vom 11. April bis 15. September finden die Bauarbeiten im Abschnitt Aichstetten – Kißlegg – Hergatz statt.