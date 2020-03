Hoeneß glaubt an baldige Trainer-Entscheidung beim FC Bayern

Von Schwäbische Zeitung

Ein älterer Patient im Krankenhaus Bad Waldsee der Oberschwabenklinik (OSK) ist am Samstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Klinikum am Sonntag mit. Nachdem das Krankenhaus kurzzeitig unter Quarantäne gestellt worden war, erfolgte am Sonntagmorgen nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Ravensburg wieder die Rückkehr zum normalen Betrieb.

Am späten Samstagabend um 22.30 Uhr wurde das Krankenhaus über das positive Ergebnis des zur Vorsicht veranlassten Tests informiert.