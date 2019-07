Hoeneß-Abschied: Das war’s immer noch nicht

Von Agence France-Presse und Deutsche Presse-Agentur

Deutschland schwitzt: Die zweite Hitzewelle des Jahres hat vor allem im Westen und Südwesten bereits am Mittwochmittag die Temperaturen auf 33 Grad und mehr ansteigen lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine bundesweite Hitzewarnung heraus, die bis Donnerstag um 19.00 Uhr gilt. An Mosel, Saar und Niederrhein könne noch am Mittwoch die magische 40-Grad-Marke geknackt werden, erklärte der DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Mit dem Höhepunkt der Hitzewelle rechnen die Wetterfrösche allerdings am Donnerstag - dann dürfte das Hoch ...