Hockey-Herren trumpfen bei Trophy auf

Melbourne (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren trumpfen bei der Champions Trophy in Melbourne weiter groß auf.

Beim 3:1 (3:0) gegen den bisher unbesiegten Gastgeber Australien feierte die Auswahl von Bundestrainer Markus Weise im vierten Match ihren dritten Sieg und nahm damit Kurs auf die Endspiel-Teilnahme. „Ich bin vollauf zufrieden nach diesem Spiel, da nahezu alle Mannschaftsteile unglaublich stark aufgetreten sind“, urteilte Weise voll des Lobes über den vor allem vor der Pause glänzenden Auftritt. „Das war ein verdienter Sieg nach einer geschlossen starken Mannschaftsleistung - was in so einer perfekten Form lange nicht mehr der Fall war.“

Jan Marco Montag (24. Minute) mit seinem bereits fünften Turnier- Tor, Matthias Witthaus (27.) und Christopher Wesley (31.) schossen in der von deutscher Seite überragend geführten ersten Halbzeit den nicht unbedingt zu erwartenden Erfolg heraus. Und da Luke Doerner (53.) nur der Ehrentreffer für die Hausherren gelang, schloss der mit einem stark verjüngten Kader angetretene Olympiasieger beim Turnier der sechs weltbesten Teams zum bisher alleinigen Spitzenreiter (beide 9 Punkte) auf. Hinter den Deutschen, die noch auf die Niederlande (6) treffen, ist Südkorea (7) Dritter. Mit einem Sieg über das „Oranje“-Team hätte Deutschland das Endspiel erreicht, die Teilnahme am „kleinen Finale“ ist nun bereits sicher.

Den Erfolg über die „Aussies“ verdiente sich die DHB-Auswahl, die eine offenbar gute Mischung aus noch neun Olympiasiegern von Peking 2008 und mehreren hoffnungsvollen Top-Talenten darstellt, durch eine starke Team-Leistung. Die Hintermannschaft um Kapitän Max Müller stand kompakt und erwies sich auch in der Schlussphase nach einer Zeitstrafe für Jan Philipp Rabente in Unterzahl als sattelfest. Zudem nutzten die Offensivkräfte ihre Chancen in den ersten 35 Minuten konsequent. Und Jan Marco Montag schießt sich auf dem Fünften Kontinent in den Fokus: Der Kölner, der bei den Olympischen Spielen im Vorjahr in Peking lediglich als „Nachrücker“ zum Zuge kam, traf bisher in jedem Spiel und übernahm darüber hinaus mit seinem fünften Treffer sogar die Spitzenposition in der Turnier-Torjägerliste.