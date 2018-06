Hockey-Herren gewinnen Test gegen Argentinien 4:2

Die deutschen Hockey-Herren haben ihr erstes von zwei Test-Länderspielen gegen Argentinien gewonnen. In Reinbek bei Hamburg setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise mit 4:2 (2:0) durch.

Lokalmatador Moritz Fürste (2), Mats Grambusch und Christopher Zeller (beide 1) erzielten die Tore für das gut aufgelegtes DHB-Team. „Mein Team hat die körperliche Spielweise der Argentinier angenommen und endlich gegen dieses Team auch mal ein paar Tore erzielt, was uns in den letzten Partien immer schwer gefallen ist. Für uns eine gute Erfahrung vor der Olympia-Qualifikation“, meinte Weise. Am Mittwoch (14.00 Uhr) treffen beide Teams in Reinbek erneut aufeinander.

Die deutschen Hockey-Damen gewannen auch ihr zweites von drei Test-Länderspielen dieser Woche. Einen Tag nach dem 3:2-Erfolg über Japan siegten die Europameisterinnen in Hannover gegen Italien klar mit 5:1 (4:0). Luisa Steindor (2), Lydia Haase, Lea Stöckel und Marie Mävers (alle 1) erzielten die Tore für die DHB-Damen, die mehr Frische und Struktur zeigten als in der kurzfristig angesetzten Partie am Vortag.

„Ein sehr guter Auftritt der Mädels“, lobte Bundestrainer Jamilon Mülders seine Mannschaft. „Gutes Aufbauspiel. Die Stürmer haben klasse gearbeitet, viel von dem umgesetzt bei den Laufwegen, was wir besprochen hatten. Deshalb bin ich mit der Arbeit sehr zufrieden.“ Sein Team und die Italienerinnen treffen am Mittwoch (18.30 Uhr) in Braunschweig erneut aufeinander.