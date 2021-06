Hockey-Herren bezwingen England und ziehen ins EM-Finale ein

Die deutschen Hockey-Herren stehen erstmals seit 2015 wieder in einem EM-Endspiel. Der Spitzenreiter der Gruppe B gewann in Amsterdam sein Halbfinale gegen England mit 3:2 (3:1).

Martin Häner hatte das Team von Bundestrainer Kais al Saadi nach 51 Sekunden per Strafecke in Führung gebracht, doch Adam Dixon (4. Minute/Strafecke) glich aus. Im Anschluss traf Martin Zwicker (9./Strafecke) zum 2:1, ehe Niklas Wellen (13.) per Konter in Unterzahl erhöhte. England verkürzte in der Schlussphase durch Sam Ward (59./Strafecke).

Finalgegner am Samstag (12.30 Uhr) ist der Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Belgien.

dpa-infocom, dpa:210610-99-943087/2

