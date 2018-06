Hockey-Damen erwischen ausgeglichene Olympia-Gruppe

Berlin (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben bei den Olympischen Spielen in Weltmeister Argentinien nur ein Schwergewicht in ihrer Sechsergruppe. Der Weltranglistendritte trifft in der Gruppe B neben Argentinien auf Neuseeland, Australien, die USA und Südafrika.

Dies gab der Hockey-Weltverband FIH im Anschluss an das Qualifikationsturnier im japanischen Kakamigahara bekannt. Dort hatten sich die Gastgeberinnen mit einem 5:1-Sieg im Finale gegen Aserbaidschan den zwölften und damit letzten verbleibenden Olympia-Startplatz für London gesichert.

„Argentinien ist ganz oben an der Weltspitze. Die anderen Vier spielen alle sehr körperbetont, da müssen wir athletisch auf einem Topniveau sein“, sagte Bundestrainer Michael Behrmann, der das Teilnehmerfeld als „sehr ausgeglichen“ bezeichnete. „Ich glaube, dass es auch Überraschungen geben wird und nicht zwei Mannschaften vorneweg marschieren“, meinte Behrmann.

Die ersten beiden jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Die Gruppe A besteht aus Olympiasieger Niederlande, Gastgeber Großbritannien, Silbermedaillengewinner China, Südkorea, Japan und Belgien.

Das Teilnehmerfeld der Herren wird am Sonntag durch den Sieger von Kakamigahara komplettiert. Die deutsche Gruppe steht indes bereits fest. Der Olympiasieger trifft auf die Niederlande, Südkorea, Neuseeland, Indien und Belgien.