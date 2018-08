Hockenheim will auch nach 2019 F1-Gastgeber bleiben

Von Schwäbische Zeitung

Der 27-jährige David Leutkart, alias „Grodock“, hat sich beim Richtfest in Radolfzell behaupten können und ist mit dem Richtfest-Förderpreis ausgezeichnet worden. Der junge Musiker ist in Mühlheim aufgewachsen und hat in der Musikhochschule Trossingen Musikdesign studiert. Leutkart, er lebt und arbeitet in Freiburg, hat sich der Musikrichtung „Noise“ verschrieben. Mit Redakteurin Marilena Berlan sprach er über seine Musik, sein jüngst gegründetes Label „Grubenwehr“ und seine neuen Projekte.