Vor 23 Jahren, fünf Jahre vor seinem Karriereende, veröffentlichte Lothar Matthäus ein Tagebuch, in dem so brisante Dinge standen wie „Jürgen Klinsmann und ich werden keine Freunde mehr“. Dass dieser Klinsmann, den man für weit cleverer gehalten hatte als Matthäus, nun selbst ein Tagebuch führen ließ, das auf dubiosem Weg öffentlich wurde und in dem er kein gutes Haar an seinem Ex-Arbeitgeber lässt, ist kaum nachzuvollziehen – und macht Klinsmann im deutschen Fußball künftig zum Schwervermittelbaren. Selbst wenn der Ex-Bundestrainer mit dem Gros seiner Kritik Recht hätte – wer im Nachklapp derartig schmutzige Wäsche wäscht, als sei er auf einem Kohlhaasschen Rachefeldzug, der unterschätzt die Öffentlichkeit.

Die hat in den letzten Tagen ein eher narzisstisches, unsympathisches Bild dieses einst so lieb lächelnden Jürgen Klinsmann erhalten. Eines Mannes nämlich, der keinen neben sich duldet, der sich im Besitz der reinen Wahrheit wähnt und nun verbrannte Erde hinterlässt. Selbst Investor Lars Windhorst bezeichnete Klinsmanns Gehabe als Infantil.

Andererseits darf man Klinsmann durchaus glauben, dass bei der Hertha Vieles im Argen liegt. Der demontierte Manager Michael Preetz ist nicht zu beneiden. Die Mannschaft liegt nach dem 0:5 gegen Köln am Boden, der Clubfrieden ist schwer gestört. Preetz wird nun Opfer seines eigenen Narzissmusses. Unter Trainer Pal Dardai war Berlin fünf Jahre lang nahe am Optimum, aber man wollte ja mehr haben, besser und nicht mehr so bieder sein. Hochmut kommt vor dem Fall, dass dürfen nun beide Streitparteien erkennen. Aber der größte Verlierer ist der, der nachtritt.