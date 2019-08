Hitzfeld: „Niko kann bei Bayern eine Ära prägen“

Der ehemalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld glaubt an die Qualitäten von Münchens Coach Niko Kovac. „Niko kann eine Ära bei Bayern prägen“, sagte Hitzfeld der „Münchner Abendzeitung“.

Kovac habe seine eigene Philosophie und sei von der Außendarstellung her ein Sympathieträger, sagte der 70-Jährige.

Kovac will an diesem Samstag(20.30 Uhr/ZDF) im Supercup gegen Borussia Dortmund den ersten Titel der Saison nach München holen. Der Supercup sei eine Standortbestimmung, sagte Hitzfeld. „Wenn Dortmund gewinnen sollte, wäre das ein Zeichen, dass der BVB die Bayern angreifen kann in dieser Saison.“

