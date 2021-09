Hiltrop ist deutsche Fahnenträgerin bei Schlussfeier

Sportschützin Natascha Hiltrop wird bei der Schlussfeier der Paralympics in Tokio am Sonntag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ZDF) die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bekannt.

Die 29-Jährige aus Lengers hat in Tokio bereits Gold mit dem Luftgewehr und Silber im 50-Meter-Dreistellungswettkampf gewonnen. Am Sonntag geht sie nochmal im Kleinkaliber liegend als Weltrekordlerin an den Start. „Mit Gold habe ich nicht gerechnet. Mit Silber habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber dass ich Fahnenträgerin bin, war das Überraschendste von allen“, sagte die gebürtige Bonnerin. „Es ist eine riesengroße Ehre.“

Bei der Eröffnungsfeier hatten Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber die deutsche Flagge ins Stadion getragen.

