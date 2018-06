Hildebrand holt mit Niedersachsen ersten DM-Titel

Langdorf (dpa) - Franziska Hildebrand hat die Staffel Niedersachsens bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften zum Titel geführt.

Die 26-Jährige, die mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi um die Rückkehr in den Elitekader kämpft, zeigte zum Auftakt des ersten Teils der Meisterschaften sowohl auf der Rollski-Strecke als auch am Schießstand eine starke Leistung und siegte zusammen mit Carolin Leunig und Karolin Horchler.

Das fehlerfreie Trio verwies am Freitag das auch ohne Schießfehler gebliebene Team Bayern II mit einem Vorsprung von gut einer Minute auf den Silberrang. Bei den Zweitplatzierten überzeugte vor allem Rückkehrerin Kathrin Lang, die nach ihrer Babypause auch wieder in den A-Kader aufsteigen will. Platz drei ging an Thüringen II mit Julia Bartomäs, Marie Heinrich und Laura Hengelhaupt. Die zum Elitekader gehörenden Evi Sachenbacher-Stehle (2 Fehler) und Franziska Preuß (1 Fehler) wurden mit Bayern I Vierte, auf Rang fünf mit Thüringen I kam Routinier Andrea Henkel (0).

Die Top-Athletinnen Miriam Gössner (Trainingsaufbau nach Radunfall) und Laura Dahlmeier (Erkältung) sind nicht am Start. Bis Sonntag folgen noch der Sprint und die Verfolgung. In Ruhpolding geht es dann in der nächsten Woche weiter.