Heynen freut sich auf Wiedersehen im EM-Viertelfinale

Von Schwäbische Zeitung

Vaude hat sein Logo als Unterstützer des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ zurückgezogen. Der Outdoorhersteller begründet dies in einer Pressemitteilung damit, dass viele Landwirte auch in der Nachbarschaft bereits jetzt in einem harten Preiswettbewerb stünden und sich durch die Forderungen, vor allem im Hinblick auf den Umgang mit Pestiziden, zusätzlich in ihrer Existenz bedroht sähen.

„Hier ist wohl die Erkenntnis gereift, dass die eigene Profilierung durch Ökopopulismus zum Schaden der heimischen Landwirtschaft der falsche Weg ...