Heynckes: „Sehr gutes Klima im Team“

Die Rock- und Metal-Band „Limp Bizkit“ um Frontmann Fred Durst will am 18. August 2018 ein Open-Air-Konzert in Friedrichshafen direkt am Bodensee geben. Hier alle Fakten und Tipps, wo es ab Mittwoch Karten gibt.

Limp Bizkit gehören zu den bekanntestens Bands des Rock- und Nu-Metal-Genres und sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern internationale Topstars. Seit ihrer Gründung 1994 in Jacksonville/Florida beeinflussen Limp Bizkit im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte eine Unzahl von Nachwuchsmusikern.