Heynckes & Hitzfeld: Klarheit in Trainerfrage bis März ideal

Auch in dieser Woche ist Desiree Zurga aus Bodnegg in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ eine Runde weitergekommen. Damit ist sie eine der letzten fünf verbleibenden Kandidatinnen der Staffel.

In dieser Woche bekam die 27-Jährige ein ganz besonderes Einzeldate. Das lief allerdings nicht reibungslos.

Zurga wurde in Brasilien geboren und wuchs in Bodnegg auf. Inzwischen lebt sie in München. In der RTL-Sendung buhlt die 27-Jährige aktuell um die Gunst des Bachelors, Sebastian Preuss, der ebenfalls in München wohnt.